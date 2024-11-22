Биржевая цена на бензин АИ-92 за неделю снизилась на 4%

Стоимость бензина марки АИ-92 за неделю снизилась на 4,8%, АИ-95 — на 2,58%, следует из данных торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (подсчитало «РИА Новости»). За сегодняшний день, 22 ноября, АИ-92 по европейской части России подешевел на 0,49%, до 59,3 тыс. руб. за тонну. Цена АИ-95 — на 0,3%, до 62,9 тыс. руб. за тонну.

Летнее дизельное топливо выросло на 0,15%, до 60,2 тыс. руб. за тонну, зимнее — на 0,54%, до 73,9 тыс. руб. Тонна межсезонного дизельного топлива выросла на 0,31% — до 57,8 тыс. руб. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подешевели на 0,68% — до 31,5 тыс. руб. за тонну. Мазут вырос в цене на 1,62% — до 28,8 тыс. руб. за тонну.

13 ноября глава Минэнерго Сергей Цивилев объявил о намерении досрочно снять действующие до конца 2024 года ограничения на экспорт бензина, объяснив такое решение тем, что «с ценами все стабильно, ситуация на рынке стабильная». На следующий день после заявления господина Цивилева бензины АИ-95 и АИ-92 на бирже СПбМТСБ подорожали на 1,6%. К 18 ноября АИ-92 и АИ-95 на бирже подешевели на 2,3–2,4%, до 60,49–63,22 тыс. руб. за тонну. В разговоре с «Ъ» участники рынка объяснили это увеличением предложения со стороны крупнейших производителей и предоставлением скидок на нефтепродукты.

Подробнее — в материале «Ъ» «От бензина запахло экспортом».