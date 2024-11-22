В Екатеринбурге установят мемориальные таблички в честь врача и участников СВО

В Екатеринбурге установят шесть новых памятных табличек в честь выдающихся екатеринбуржцев. Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, на фасаде здания Клинико-диагностического центра (улица 8 Марта, 78 «в») появится доска в честь заслуженного врача России, лауреата премии Татищева и де Геннина, а также основателя больницы Якова Бейкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вторую доску установят в честь директора Свердловских городских электрических сетей Виктора Суетина. Доска расположится на здании по адресу: улица Бориса Ельцина, 1. В администрации отмечают, что господин Суетин внес неоценимый вклад в развитие и модернизацию энергетического комплекса города, награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и «За трудовую доблесть», а также имеет звания Заслуженного энергетика РСФСР и ветерана труда.

Также в Екатеринбурге увековечат память двух участников специальной военной операции (СВО) Дениса Смирнова и Павла Вяткина. Таблички установят на фасадах школы № 117 (переулок Черниговский, 8) и дома по адресу: улица Красных Командиров, 72.

Как уже ранее писал «Ъ-Урал», на фасаде Института РТФ (улица Мира, 32), где учились участники группы «Агата Кристи» также появится табличка. Памятную доску в честь музыкантов установят по случаю 40-летия образования коллектива. На ул. Луначарского, 171 установят мемориальную доску в честь уральского художника Виталия Воловича.

По решению совета также были присвоены новые названия улиц: Аллея транспортных прокуроров (перекресток улиц Колмогорова и Машинистов); улицы Ректора Суетина, Ректора Заостровского, Бориса Россохина, Юрия Ярошенко, Клавдии Бархатовой, Профессора Головина, Профессора Пушкаревой, Профессора Карпачева (микрорайон Новокольцовский); улицы Камнереза Коковина, Геолога Пермикина, Мастера Комарова, Командира Полстовалова (жилой район «Благодатный-2»). А также остановки «Академия творчества», «13-й квартал Академического района», «Академия тенниса».

Валерия Шестопалова