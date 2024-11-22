В Екатеринбурге установят мемориальную доску в честь художника Виталия Воловича

В Екатеринбурге на ул. Луначарского, 171 установят мемориальную доску в честь уральского художника Виталия Воловича. Как рассказал глава города Алексей Орлов, доску установят на фасаде дома, где 30 лет находилась мастерская художника. Сегодня, 22 ноября, комиссия по топонимике одобрила размещение доски.

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«Память о народном художнике России, почетном гражданине Екатеринбурга, безусловно, достойна быть увековечена. Это выдающийся творец, который внес огромный вклад в развитие искусства, своим трудом он прославлял наш любимый город»,– рассказал в своем Telegram-канале мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Орлова Фото: Telegram-канал Алексея Орлова

Виталий Волович (1928-2018) — академик Российской академии художеств. В 1948 году окончил Свердловское художественное училище, работал художником-иллюстратором и графиком в книжных издательствах Свердловска и Москвы. Один из инициаторов создания Художественного музея Эрнста Неизвестного в 2013 году. Известность Виталию Воловичу принесли иллюстрации к произведениям средневековой литературы: «Слово о полку Игореве», «Роман о Тристане и Изольде», «Ричард III». Работы художника, в частности, находятся в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, в Третьяковской галерее, в Русском музее.

Валерия Шестопалова