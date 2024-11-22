В Уфе разработают проект планировки квартала возле Сергиевского кладбища

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев разрешил предпринимателю Артуру Харисову разработать проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Менделеева, Караидельской, Тамбовской, Степана Кувыкина, Рабкоров, Высотной ориентировочной площадью 61,7 га. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале мэрии. Проект необходимо представить в Главархитектуры Уфы в течение 18 месяцев.

Квартал расположен в так называемой Старой Уфе, вокруг Сергиевского кладбища. На его территории находятся объекты общественного, производственного, коммунально-складского назначения, а также жилая застройка.

Майя Иванова