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В Уфе разработают проект планировки квартала возле Сергиевского кладбища

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев разрешил предпринимателю Артуру Харисову разработать проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Менделеева, Караидельской, Тамбовской, Степана Кувыкина, Рабкоров, Высотной ориентировочной площадью 61,7 га. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале мэрии. Проект необходимо представить в Главархитектуры Уфы в течение 18 месяцев.

Квартал расположен в так называемой Старой Уфе, вокруг Сергиевского кладбища. На его территории находятся объекты общественного, производственного, коммунально-складского назначения, а также жилая застройка.

Майя Иванова

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