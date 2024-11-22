Администрации районов Уфы получат допфинансирование на покупку гирлянд

В этом году администрация Уфы решила дополнительно выделить администрациям семи районов города по 600 тыс. руб. на закупку и подключение светодиодных гирлянд на улицах и скверах города, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Предварительные локации: Демский район — сквер Орион, Калининский район — прилегающая территория к озеру Теплое, Кировский район — сквер Юнармейцев, Ленинский район — сквер по улице Кирова между улицами Карима и Ленина, Октябрьский район — сквер Семейный, Орджоникидзевский район — аллея имени Маргариты Куприяновой, Советский район — улица Ивана Якутова. Поставщики иллюминаций будут определены после проведения закупочных процедур, отметили в мэрии.

Ранее глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил в соцсетях, что каждому району выделят дополнительное финансирование на обустройство новых фотозон с монтажом светодиодных гирлянд к Новому году.

Майя Иванова