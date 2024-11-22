«Девять из 25 работ из коллекции Сиделл Миллер вызвали настоящие битвы»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие лоты были представлены и вызвали наибольший ажиотаж на осенних аукционах 18 ноября, посвященных современному искусству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Sotheby's открыл осенние аукционы в Нью-Йорке двумя вечерними торгами, посвященными современному искусству. Первые, в которых были представлены работы из коллекции первопроходца индустрии красоты Сиделл Миллер, дали положительные результаты, в то время как вторые оказались не столь успешными. 25 лотов Миллер принесли почти $216 млн. Поскольку девять из этих работ вызвали настоящие битвы на торгах, начало второй вечерней сессии даже было отложено на целый час.

Самая длинная война торгов, длившаяся почти 17 минут, проводилась за «Кувшинки» (1914–1917 гг) Клода Моне — лот №8, который имел гарантию аукционного дома $65,5 млн с учетом сборов. Было подано 34 заявки, в том числе от главы аукционного отдела Sotheby's Скотта Ничела, вице-председателя Саймона Шоу и заместителя председателя по Азии Джен Хуа. После долгих колебаний Хуа добилась победы для клиента по телефону.

Картина Пабло Пикассо «Статуя» (1925 г) стала следующей самой дорогой работой на распродаже коллекции Миллер, получив $24,8 млн с учетом премий. Третьей по стоимости работой стал «Белый овал» Василия Кандинского (1921 г), проданный за $21,6 млн. Работа также имела гарантию аукциона. За стол работы Франсуа-Ксавье Лаланна «Стадо слонов на деревьях» (2001 г) торговались девять минут, и ушел он в результате за $11,56 млн, вдвое выше эстимейта.

Последовавшая за этим вторая вечерняя сессия современного искусства не вызвала особого ажиотажа. Семь работ не были проданы, а две были сняты. В общей сложности продажа принесла $92,9 млн. Топ-лотом стала скульптура Альберто Джакометти «Buste (Tte tranchante)» (Diego), которая получила $13,3 млн с учетом сборов. Не сильно отстает и пятиметровой высоты витраж «Окно памяти Даннера» от Tiffany Studios, который продан за $12,5 млн. А вот картина Анри Матисса «Torse de jeune fille» была оценена в $12-18 млн (самая высокая оценка на этом аукционе) и получила гарантию от Sotheby's. Однако в итоге продать полотно не удалось.