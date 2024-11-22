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Движение по Шакшинскому мосту должно открыться 25 декабря

Строительная готовность Шакшинского моста составляет 89%, цитирует пресс-служба мэрии Уфы заместителя начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы (УСРДИС) Евгения Кулешова. 24 ноября планируется открыть движение по одной половине моста, а все полосы сооружения будут готовы к 25 декабря.

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Оборудование подсветки моста, системы мониторинга и ливневой канализации запланировано на 2025 год.

440-метровый Шакшинский мост был полностью перекрыт 23 октября для сварки двух частей собранного сооружения.

Капитальный ремонт Шакшинского моста ведется с апреля 2023 года, им занимается АО «Башкиравтодор». Стоимость работ — 2,1 млрд руб., из которых около 1,8 млрд руб. предоставлены из федерального бюджета. По условиям муниципального контракта, полностью работы должны завершиться в апреле 2025 года.

Идэль Гумеров

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