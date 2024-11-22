Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Газпромбанк отменил снятие наличных без комиссии с кредитных карт UnionPay

Газпромбанк предупредил клиентов об изменении условий снятия наличных с кредитных карт Union Pay. С 26 ноября снятие до 50 тыс. руб. без комиссии отменяется. Комиссия за снятие будет составлять 5,9% и 590 руб., говорится на сайте банка.

Вчера, 21 ноября, Минфин США включил Газпромбанк в санкционный список. Ранее на банк блокирующие санкции не распространялись. Попадание в список исключит Газпромбанк из банковской системы США, запретит его торговлю с американцами и заморозит его американские активы.

После сообщения американского Минфина Газпромбанк заявил, что санкции не повлияют на его работу. Однако банк предупредил клиентов о трудностях с работой карт UnionPay за рубежом. Банк призвал находящихся за рубежом держателей карты снять наличные для оплаты покупок. Как ранее писало японское агентство Nikkei, Газпромбанк также хотят отключить от SWIFT.

Подробнее о новых санкция США — в материале «Удар пришелся по расчетам».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...