Газпромбанк отменил снятие наличных без комиссии с кредитных карт UnionPay

Газпромбанк предупредил клиентов об изменении условий снятия наличных с кредитных карт Union Pay. С 26 ноября снятие до 50 тыс. руб. без комиссии отменяется. Комиссия за снятие будет составлять 5,9% и 590 руб., говорится на сайте банка.

Вчера, 21 ноября, Минфин США включил Газпромбанк в санкционный список. Ранее на банк блокирующие санкции не распространялись. Попадание в список исключит Газпромбанк из банковской системы США, запретит его торговлю с американцами и заморозит его американские активы.

После сообщения американского Минфина Газпромбанк заявил, что санкции не повлияют на его работу. Однако банк предупредил клиентов о трудностях с работой карт UnionPay за рубежом. Банк призвал находящихся за рубежом держателей карты снять наличные для оплаты покупок. Как ранее писало японское агентство Nikkei, Газпромбанк также хотят отключить от SWIFT.

Подробнее о новых санкция США — в материале «Удар пришелся по расчетам».