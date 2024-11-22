Башстат изучил коэффициент фертильности в республике

В 2023 году суммарный коэффициент рождаемости (коэффициент фертильности) в Башкирии составил 1,414, такие данные приводит Башстат. Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько в среднем рожает одна женщина на протяжении репродуктивного периода (от 15 до 49 лет).

Для простого воспроизводства населения необходимо, чтобы коэффициент фертильности был не менее 2,5 в расчете на одну женщину. В среднем по России это значение оказалось на 0,004 ниже, чем в Башкирии.

Большинство женщин в Башкирии рожает в возрасте от 25 до 34 лет (55,9% всех рожденных детей в 2023 году). Доля детей, рожденных женщинами в возрасте от 20 до 24 лет, составила 16,3% (в 1990 году она составляла 37,4%). 4,7% младенцев родились у женщин старше 40 лет. Откладывание родов на более поздний возраст специалисты Башстата связывают с приоритетностью профессионально-карьерного роста для женщин с высшим образованием. При этом в 2023 году более половины младенцев в Башкирии родились у матерей с высшим образованием.

Идэль Гумеров