«Башавтотранс» заплатит 250 тысяч рублей пассажирке за сломанный позвонок

Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Учалинского районного суда, обязавшего ГУП «Башавтотранс» выплатить пассажирке 250 тыс. руб. компенсации морального вреда за травму. Женщина просила взыскать с перевозчика 500 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

По материалам дела, травма была получена 31 июля 2023 года, когда женщина с внуком ехала в автобусе Учалинского АТП по маршруту №1 на заднем сиденье. Во время движения от резкого толчка ее подбросило вверх. Женщина почувствовала резкую боль и упала на пол автобуса. У пострадавшей констатировали закрытый компрессионный перелом позвонка. Женщину доставили на скорой в больницу Учалов, где она лечилась около двух месяцев в Учалинской ЦГБ, затем в РКБ имени Куватова. Установлено, что водитель не выбрал безопасную скорость, не учел интенсивность движения и состояние автобуса, из-за чего пассажирка получила телесные повреждения.

Майя Иванова