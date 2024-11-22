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На выходных в Свердловской области осадков почти не ожидается

На территории Свердловской области во время выходных не ожидается осадков за небольшими исключениями в субботу, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В пятницу в области по периферии антициклона будет распространяться высотное тепло и облачность отступит впервые за долгое время, но дневной прогрев в приземном слое атмосферы все же незначителен — днем будет -3°..+2°. Такая погода сохранится в регионе еще на несколько дней. Осадков практически не ожидается, разве что в субботу может быть небольшой снег на почти полностью распавшемся холодном фронте.

В Екатеринбурге 22 ноября днем температура достигнет 0°..-2°, в основном малооблачно и без осадков, ветер юго-западный, южный, 2-7 м/с. В субботу ночью будет -3°, днем +1°, в воскресенье — ночью -2°, днем +2°.

С началом следующей недели в городе начнет холодать. В понедельник, 25 ноября, ночью -4°, днем -1°, во вторник — ночью -7°, днем -3°. В среду ночью температура опустится до -9°, днем будет -3°, ночью четверга до -10°, днем до -6°.

Напомним, в течение недели в Свердловской области наблюдались оттепели, а в среду и четверг на территории регионов Уральского Федерального округа (УрФО) прошли снегопады.

Ирина Пичурина

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