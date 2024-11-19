В регионах Урала в среду и четверг ожидается снегопад

В Уральском Федеральном округе (УрФО) в среду и четверг ожидается снегопад, который местами будет идти более суток, предупредили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Свердловской области снегопад начнется 20 ноября с 5:00 и закончится 21 ноября в 6:00, при этом температура опустится ниже нуля сегодня с 16:00 — отрицательные показатели сохранятся ночью.

В Тюменской области снег пройдет с 20 ноября с 17:00 - 21 ноября до 6:00, отрицательная температура будет на дороге Тюмень — Ишим — Омск на протяжении всех суток. На Р-254 «Иртыш» у подъезда к Тюмени переход через ноль прогнозируется сегодня с 23:00, на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск температура будет ниже нуля с 4:00 20 ноября.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) снегопад прогнозируется с 17:00 20 ноябре и до 8:00 21 ноября. Переход температуры через ноль прогнозируется с 19:00 20 ноября.

Снег также ожидается в Курганской области с 00:00 до 14:00 21 ноября, отрицательная температура прогнозируется на протяжении всех суток.

Напомним, в Свердловской области неделя будет исключительно теплой, с ежедневными оттепелями и температурой на 6-8 градусов больше нормы. Во вторник днем ожидается +3°, в среду будет ночью -1°, днем +2°, в четверг — -1°, днем 0°.

Ирина Пичурина