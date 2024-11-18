В течение недели в Свердловской области ожидаются оттепели

В Свердловской области наступившая неделя будет исключительно теплой, с ежедневными оттепелями и температурой на 6-8 градусов больше нормы. Как сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге», прошедшее 17 ноября стало самым теплым с 2008 года — среднесуточная температура воскресенья была +0,8°, что на 5,6° выше нормы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В понедельник и вторник погоду в регионе будет определять теплый сектор циклона, расположенного над побережьем Баренцева моря, а температура будет стабильно выше 0°, сохранится порывистый юго-западный ветер и возможен небольшой мокрый снег в западных районах области. 18 ноября в области днем ожидается 0°..+5°. В среду, после того, как через регион пройдет холодный атмосферный фронт, ветер ослабнет. Его прохождение сопровождаться осадками в виде снега и мокрого снега, однако основная доля осадков придется на Южный Урал.

В Екатеринбурге днем понедельника установится температура на отметках +1°..+3°, облачно, возможен небольшой снег, ветер юго-западный, 4-9 м/с, порывы до 12-14 м/с. Во вторник ночью ожидается +1°, днем +3°, в среду будет ночью -1°, днем +2°, в четверг — -1°, днем 0°, в пятницу — ночью -3°, днем 0°. На выходных ситуация с погодой будет примерно та же: ночью субботы до -2°, днем до +2°, в воскресенье ночью установится температура до -1°, днем до +1°.

Накануне сотрудники МЧС Свердловской области продлили штормовое предупреждение до понедельника. По их данным, 18 ноября местами в регионе ожидается ветер с порывами до 18 м/с.

Ирина Пичурина