Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «"Великая" — полнометражный режиссерский дебют оператора Эллен Кёрас, снимавшей Кейт Уинслет в "Вечном сиянии чистого разума" (2004) и костюмной мелодраме "Версальский роман" (2014), где постановщиком был Алан Рикман, а также работавшей с Мартином Скорсезе, Джимом Джармушем, Спайком Ли и Сэмом Мендесом.

Новый совместный проект родился из ее с Уинслет общего увлечения Ли Миллер, которая была моделью журнала Vogue (в 19 лет ее "открыл", заметив на улице, лично Конде Наст, основатель одноименного издательского дома), вращалась среди парижской богемы 1920-х, стала ученицей, любовницей и музой великого Мана Рея, вышла замуж за египетского бизнесмена, путешествовала по Ближнему Востоку, фотографируя в Египте, Сирии и Ливии, которые тогда казались куда большей экзотикой, чем сейчас. А после высадки союзников в Нормандии в 1944 году отправилась на фронт, где документировала освобождение Франции и одной из первых запечатлела на пленку ужасы концлагерей».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Муза и пушки».