Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 23–24 ноября
21 ноября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых биографическая драма «Великая», в которой Кейт Уинслет сыграла фотожурналистку Ли Миллер, и электоральный триллер о выборах папы римского «Конклав» с Рэйфом Файнсом в главной роли. Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Великая
- Режиссер: Эллен Кёрас
- В ролях: Кейт Уинслет, Энди Сэмберг, Александр Скарсгард, Марион Котийяр, Андреа Райзборо, Ноэми Мерлан
- Жанр: биография, драма / Великобритания, США, Австралия, Сингапур, Венгрия / 117 мин.
- В прокате: с 21 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Великая" — полнометражный режиссерский дебют оператора Эллен Кёрас, снимавшей Кейт Уинслет в "Вечном сиянии чистого разума" (2004) и костюмной мелодраме "Версальский роман" (2014), где постановщиком был Алан Рикман, а также работавшей с Мартином Скорсезе, Джимом Джармушем, Спайком Ли и Сэмом Мендесом.
Новый совместный проект родился из ее с Уинслет общего увлечения Ли Миллер, которая была моделью журнала Vogue (в 19 лет ее "открыл", заметив на улице, лично Конде Наст, основатель одноименного издательского дома), вращалась среди парижской богемы 1920-х, стала ученицей, любовницей и музой великого Мана Рея, вышла замуж за египетского бизнесмена, путешествовала по Ближнему Востоку, фотографируя в Египте, Сирии и Ливии, которые тогда казались куда большей экзотикой, чем сейчас. А после высадки союзников в Нормандии в 1944 году отправилась на фронт, где документировала освобождение Франции и одной из первых запечатлела на пленку ужасы концлагерей».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Муза и пушки».
Конклав
- Режиссер: Эдвард Бергер
- В ролях: Рэйф Файнс, Стэнли Туччи, Джон Литгоу, Изабелла Росселлини, Яцек Коман, Лусиан Мсамати
- Жанр: триллер, драма / Великобритания, США / 120 мин.
- В прокате: с 21 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Конклав" — это одновременно и политический триллер, в перипетиях которого можно увидеть параллели с предвыборной обстановкой почти в любом современном государстве, и герметичный детектив практически в духе Агаты Кристи, только вопрос "Кто это сделал?" относится не к убийству, а к секретным перепискам и глубоко запрятанным банковским переводам… Возможно, накал страстей здесь не такой яростный, как на настоящих выборах, но зато, в отличие от реальной жизни, вряд ли кто-то будет разочарован результатом».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сакральная избирательная комиссия».
Реплика
- Режиссер: Амир Исаев
- В ролях: Никита Ефремов, Софья Лебедева, Владислав Ценёв, Юрий Цурило, Александр Стефанцов, Макс Громов
- Жанр: драма, фантастика / Россия / 125 мин.
- В прокате: с 21 ноября
Кинопрокатчик «Русский Репортаж»: «Антон и Давид — два брата, которые находятся на пороге грандиозного научного открытия. Их стартап разрабатывает уникальную технологию "Реплика", способную скопировать сознание человека в нейросеть, обеспечивая людям цифровое бессмертие. Увлеченность Антона разработкой заходит слишком далеко: он тайно копирует сознание Веры, жены Давида, убеждая копию, что именно он ее муж. Стирая грани между реальностью и виртуальным миром, он все сильнее запутывается в паутине лжи и ставит под угрозу не только судьбу проекта, но и жизни своих близких».
Непробиваемые
- Режиссер: Джастин Рутт
- В ролях: Сильвестр Сталлоне, Джош Уиггинс, Дэш Майок, Джейсон Патрик, Лэни Стибинг, Эрин Оунби
- Жанр: боевик, триллер / США / 94 мин.
- В прокате: с 21 ноября
Кинопрокатчик «Парадиз»: «Когда простая смена оборачивается смертельно опасной игрой на выживание, отцу и сыну предстоит доказать силу семейного духа и проявить настоящую смелость. Работая охранниками в компании, занимающейся перевозкой бронированных грузовиков, они всегда были готовы к опасности. И вот однажды, на пустынном мосту, ловушка захлопывается, и теперь им предстоит бороться не только за драгоценный груз, но и за жизни друг друга».
Зять
- Режиссер: Анарио Мамедов
- В ролях: Дмитрий Нагиев, Ян Цапник, Ирина Пегова, Дарья Петриченко, Григорий Сиятвинда, Артем Минин
- Жанр: комедия, мелодрама / Россия / 100 мин.
- В прокате: с 21 ноября
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Размеренная жизнь Олега, примерного мужа и образцового отца, распланирована на годы вперед. Но судьба приготовила для него не самый приятный сюрприз: юная красавица дочь Алена влюбляется в некогда лучшего друга и ровесника Олега, Антона. Их бурная во всех отношениях молодость была настолько яркой, что Олег предпочитает держать ее в тайне от семьи. И конечно, он готов приложить все усилия, чтобы разрушить отношения дочери с ненавистным "зятем"».
Кандинский и его муза
- Режиссер: Маркус Розенмюллер
- В ролях: Владимир Бурлаков, Ванесса Лойбль, Марианна Зёгебрехт, Моника Госсманн, Феликс Кларе, Джулиан Кехлин
- Жанр: драма, биография / Германия / 126 мин.
- В прокате: с 14 ноября
Художественный обозреватель Кира Долинина: «В оригинале фильм называется Munter & Kandinsky. Это важно — на первом месте она, а не он. В истории искусства Кандинского не сдвинуть, а вот в феминистском ее изводе Мюнтер требовала куда больше внимания. Но "открывать" Мюнтер сегодня совершенно не нужно: она давно уже в пантеоне женщин-художниц. Доказывать, что она тоже человек, тоже как-то странно. Первые же рецензии на разных языках показали, что понять, зачем снят этот фильм, сразу смогли те, кто владеет расхожим нынче околопсихологическим лексиконом: все как один пишут о "токсичных отношениях", мужском шовинизме и женщине-жертве».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Холст, масло, слезы».
Еретик
- Режиссеры: Скотт Бек, Брайан Вудс
- В ролях: Хью Грант, Софи Тэтчер, Хлоя Ист, Тофер Грейс, Эль Янг, Джули Линн Мортенсен
- Жанр: триллер, ужасы / США, Канада / 111 мин.
- В прокате: с 14 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Первая половина фильма состоит в основном из разговоров, но это разочарует разве что особо рьяных любителей кровищи и вывернутых кишок, остальным же скучать не придется. Да, религиозный диспут, который затевает с миссионерками мистер Рид, не отличается примечательной глубиной и оригинальностью: все те же старые добрые вопросы "зачем Господь создает грешников, чтобы потом их наказывать" и поиски параллелей между авраамическими религиями и древними языческими культами. Но Рид умеет увлекательно преподнести материал: в ход идут игра "Монополия", песни группы Radiohead и "Звездные войны", а миссионерки после первого замешательства начинают отбивать его подачи, и все три актера блестяще разыгрывают этот совсем не товарищеский матч».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Диспут на крови».
Вампиры легкого поведения
- Режиссер: Эрос Лин
- В ролях: Келли Макдоналд, Дэмиэн Льюис, Гарри Бексендейл, Бо Брагасон, Джей Ликурго, Шон Паркес
- Жанр: комедия, ужасы / Великобритания / 115 мин.
- В прокате: с 14 ноября
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Хелен, Питер и их дети-подростки Клара и Роуэн живут тихои жизнью идеальнои счастливои семьи. Но однажды Клара, защищаясь, высасывает кровь напавшего на нее одноклассника. Находясь в шоке от произошедшего, Клара и Роуэн узнают секрет, которыи родители скрывали долгие годы. Их семья — вампиры, но уже много лет им удается воздерживаться от употребления крови. На помощь в сложившеися ситуации вызывают дядю, о котором дети не знали. Брат-близнец их отца далек от трезвенничества и рад поделиться своеи жизненнои философиеи. Дети принимают разные стороны двух противоборствующих лагереи. И теперь всеи семье придется разобраться, кто они такие, и как им всем жить дальше».
Месье Азнавур
- Режиссеры: Мехди Идир, Гран Кор Маляд
- В ролях: Тахар Рахим, Бастьен Буйон, Мари-Жюли Бо, Камилль Мутавакиль, Нарине Григорян, Овнатан Аведикян
- Жанр: драма, биография, музыка / Франция / 133 мин.
- В прокате: с 14 ноября
Кинокритик Алексей Васильев: «"Мы наблюдаем на эстраде жулика маленького роста. И его голос пещерного человека не спасают даже изящные жесты" — так начиналась одна из рецензий 1950-х годов на первые сольные концерты Шарля Азнавура. Ближе к середине фильма "Месье Азнавур" 30-летний бард зачитывает ее, с негодованием отшвыривая газету. Зрители почти наверняка взорвутся на этом месте хохотом, потому что в этой цитате убийственно емко аккумулированы впечатления — не от Азнавура, а как раз от того, что вот уже битый час творится на экране.
К моменту выхода "Месье Азнавура" очевидно выросло не одно поколение зрителей, вообще не знающих, кто такой Шарль Азнавур. Для них, приученных считать, что успех измеряется в долларах, фильм все понятно объясняет: в дни своих первых американских гастролей, в начале 1960-х, Азнавур запальчиво бросает Синатре: "Фрэнк, однажды я буду получать здесь за концерт больше тебя"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Стыд и завыванье».
В плену стихии
- Режиссер: Эндрю Кайтлингер
- В ролях: Люк Дэвид Блумм, Итан Слейтер, Кейтлин Фицджералд, Пол Спаркс, Гриффин Уоллес Хенкел, Бейтс Уайлдер
- Жанр: драма, приключения, семейный / США / 98 мин.
- В прокате: с 14 ноября
Кинопрокатчик «Наше кино»: «12-летний Дон Фендлер во время похода с семьей теряется в непроходимых лесах штата Мэн. Чтобы вернуться домой, ему предстоит в одиночку преодолеть долгий и тернистый путь, а также противостоять не только первозданной стихии, но и побороть собственные страхи. Фильм основан на реальных событиях невероятного выживания в дикой природе».