Комитет Госдумы по бюджету поддержал изменения в расчете цены нефти Urals

Комитет Госдумы по бюджету одобрил предложенные Минфином поправки в Налоговый кодекс, вносящие изменения в метод расчета цены на нефть марки Urals. По данным «Интерфакса», комитет также одобрил изменения расчета нефтяных налогов, топливного демпфера и обратного акциза по нефтяному сырью, этану и сжиженному углеводородному газу (СУГ).

Новая методика предлагает включить в расчет налоговой котировки стоимость сорта ESPO (BCTO), экспортируемого из дальневосточного порта Козьмино. В этом случае котировка Urals будет равна сумме среднедневной за истекший налоговый период цены сорта в портах Приморска и Новороссийска, умноженной на коэффициент 0,78, а также среднего значения цены за нефть сорта ESPO, умноженного на коэффициент 0,22.

Также Минфин предложил свои меры по поддержке нефтеперерабатывающей отрасли России. Ведомство планирует донастроить механизм «обнуления демпфера», использующегося для стабилизации цен на топливо. Также министерство предлагает внести поправки в законодательство, которые позволят изменить инвестсоглашения компаний с Минэнерго и продолжать получать выплаты, если происходят нарушения по срокам и объемам.

Ведомство выступило с предложением продлить до 1 января 2026 года возможность внести изменения в соглашения о модернизации заводов по переработке этана и СУГ. До конца 2028 года предлагается продлить необходимость инвестирования 65 млрд руб.

Также Минфин предложил изменить расчет инвестиционной набдавки к обратному акцизу по соглашениям о модернизации НПЗ. Сейчас если компания не инвестировала 50 мрлд руб. в период с 2020 по конец 2026 года, соглашение отменяется. Согласно нововведениям, если затраты инвестора оказались менее минимальных, то надбавка не начисляется с 2025 по 2028 год. Однако с 2031 года ее можно будет получать столько налоговых периодов, сколько она не начислялась.

18 января Минфин предложил определять стоимость нефти Urals исходя из цены на российскую нефть в западных и восточных портах страны. Решение обосновывалось закрытием европейского рынка для топлива из России, из-за чего произошло перераспределение экспортных поставок. В сентябре правительство также корректировало планы по привязке цены Urals для налогообложения к расчетной стоимости транспортировки нефти по морю до портов Европы.

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