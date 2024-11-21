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В Чувашии в I чтении приняли бюджет на 2025–2027 годы с дефицитом 1,8 млрд рублей

В Чувашии в I чтении был принят республиканский бюджет на 2025–2027 годы. Основные параметры бюджета представил министр финансов Михаил Ноздряков на сессии Госсовета республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы Чувашии Олега Николаева.

В 2025 году доходы бюджета Чувашии выросли до 100,1 млрд руб., что на 10,5 млрд руб. (на 11,7 %) больше первоначально утвержденного плана доходов на 2024 год. Расходы увеличились до 101,9 млрд руб. — это на 12% больше, чем годом ранее. Дефицит бюджета составит 1,8 млрд руб.

Почти 50 млрд руб. направят на реализацию нацпроектов в 2025–2027 годах. Так, из бюджета направят:

  • 15,3 млрд руб. на нацпроект «Молодежь и дети»;
  • 6,3 млрд руб. на нацпроект «Семья»;
  • 2,1 млрд руб. на нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

Больше всего средств (23,2 млрд руб.) заложено на нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее стало известно, что доходы превысят 100 млрд руб. благодаря дополнительным трансфертам из федерального бюджета в размере 20,8 млрд руб.

В законопроект о бюджете Татарстана на 2025 год заложен дефицит 13,5 млрд руб.

Диана Соловьёва

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