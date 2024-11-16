Доходы бюджета Чувашии в 2025 году на старте превысят 100 млрд руб.

В 2025 году доходы бюджета Чувашской Республики на начальном этапе превысят 100 млрд рублей. Это стало возможно благодаря дополнительным трансфертам из федерального бюджета в размере 20,8 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Чувашии.

С учетом уточнений, внесенных во втором чтении федерального бюджета на 2025–2027 гг., республиканский бюджет получит 35,5 млрд руб. из федеральных средств. По словам первого вице-премьера — министра финансов Михаила Ноздрякова, общий объем доходов за три года превысит 300 млрд руб.

Ранее планируемая сумма доходов республиканского бюджета на 2025 год составляла 95,3 млрд руб. После внесения поправок она увеличилась до 100,1 млрд руб., что на 10,5 млрд больше по сравнению с утвержденным планом 2024 года.

Дополнительные средства направят на реализацию национальных проектов, а также республиканских инициатив и программ. Проект республиканского бюджета на 2025–2027 годы уже внесен в Государственный совет Чувашии.

Анар Зейналов