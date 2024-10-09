Бюджет по осени считают

В Госсовете Татарстана в первом чтении приняли законопроект о бюджете на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов. Доходы бюджета предварительно составили 425,5 млрд руб., расходы — 439 млрд руб. Дефицит составит 13,5 млрд руб. Цифры еще будут корректироваться. Доходы бюджета республики в будущем году будут формироваться из налоговых поступлений от прибыли юрлиц и физлиц. Расходы по большей части направлены на «социалку»: образование, здравоохранение и культуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Четвертое заседание Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Четвертое заседание Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На четвертом заседании Госсовета Татарстана в первом чтении приняли бюджет на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов. Законопроект традиционно озвучил министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин. Он отметил, что представленный бюджет рассчитан без учета федеральных трансфертов — проект федерального бюджета пока не вынесен на рассмотрение Госдумы.

Прогнозируемые доходы в следующем году составят 425,5 млрд руб., а расходы — 439 млрд руб. Дефицит бюджета республики в будущем году ожидается в размере 13,5 млрд руб. Рост ВРП — на уровне 102,9%, в 2026 году – 102,6% и в 2027 году – 102,7%. Рост индекса промышленного производства прогнозируется в 2025 году на уровне 103,1%, в 2026 году – 102,3%, в 2027 году – 102,5%.

Доходы, в сравнении показателями текущего года, как следует из прогноза закона с поправками от 27.09.2024), будут ниже на 59 млрд руб., как и расходы — на 46,9 млрд руб. Зато увеличится дефицит в бюджете — на 11,1 млрд руб. (в 2024 дефицит составил 1,3 млрд руб., в 2025 достигнет 13,5 млрд руб.). Если увеличение расходной части в 2024 году связали с проведением саммита БРИКС, то бюджет на 2025 год формировался с учетом «утяжеления» бюджета (увеличение нагрузки — прим. «Ъ Волга-Урал»). Оно, по словам спикера, составило 11 млрд рублей.

Доходы бюджета республики в будущем году, в первую очередь, будут формироваться из налоговых поступлений на прибыль юрлиц и физлиц. Ожидается, что организации переведут в счет казны 128 млрд руб., а физлица — 130,2 млрд рублей. В прошлом году перевес был в сторону дохода на прибыль организаций: физлица оплатили налог на 122,9 млрд руб., а юрлица — 154,6 млрд. В планах на 2026 год налог «физиков» принесет казне 139,9 млрд, а «юриков» — 130,3 млрд. В 2027: 149,7 и 135,6 млрд рублей соответственно. Хоть и незначительный, но перевес доходов физлиц в бюджете рассчитан после послания раиса Татарстана Рустама Минниханова в конце сентября. Раис поручил обеспечить экономическую активность самозанятых граждан и содействовать их дальнейшему переходу в другую категорию бизнеса.

«Отмечу, что изменения в части увеличения ставок по налогам не приведут к увеличению поступлений в консолидированный бюджет республики, так как вся сумма прироста будет зачисляться только в федеральный бюджет», — отметил министр финансов на заседании Госсовета.

Поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Республики Татарстан прогнозируются в сумме 186 млрд. рублей, в бюджет республики – в размере 130,2 млрд. рублей.

Поступления акцизов в консолидированный бюджет республики на алкоголь в 2025 году составят 45 млрд руб., в 2026 — 46,6 млрд, 2027 — 48,4 млрд.

Расходы предварительно составят 439 млрд рублей. Часть средств будет распределена по госпрограммам Татарстана: 95,7 млрд направят на развитие образования и науки, 66,8 млрд — на здравоохранение, 38,9 — на соцподдержку граждан. На развитие транспортной системы в рамках региональной программы планируют выделить 35,6 млрд руб. В целом в будущем году Минстансу Татарстана выделят 37,7 млрд руб., что на 22,6 млрд меньше чем в 2024.

Большую часть расходных средств в следующем году получит региональный Минобрнауки (26,4 млрд рублей), Минздраву выделят 37,5 млрд рублей, Минкульту — 8 млрд рублей.

На нацбезопасность и правоохранительную деятельность в 2025-2027 году хотят выделить 5,3 млрд, 5,6 млрд и 6 млрд рублей соответственно. В 2024 году в эту статью расходов закладывали 1,7 млрд рублей. Здесь увеличение расходов произошло на фоне заявления главы МВД Владимира Колокольцева о недостаточном финансировании министерства, в результате чего участковым уполномоченным полиции не повышают оклады.

По его словам, если перераспределить надбавки в тех регионах, где они есть, то в других «и без того низкие зарплаты, с учетом инфляционных процессов» будут уменьшены. «Я на это пойти не могу. Фактически все упирается в недофинансирование», — добавил тогда глава МВД.

«У нас проводится специальная военная операция, будущее нашей страны решается на передовой нашими доблестными бойцами, поэтому надо немножечко сжаться, победить, а потом уже принимать соответствующее решения», — комментирует депутат от «Единой России» Марат Фазылов.

«У нас утяжеление бюджета на 11 миллиардов рублей вообще-то идет в 2025 году. То есть его надо чем-то покрывать. И мы не можем себе планку ставить такую, которую мы достигли в 2024 году (речь идет о внесенных в законопроект изменениях 27.09.2024 года — прим «Ъ Волга-Урал») — объяснил сумму дохода председатель Комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Четвертое заседание Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Четвертое заседание Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Радует то, что расходы здравоохранение, образование увеличены по сравнению с 2024 годом. Самые острые социальные вопросы увеличены. Следующий год будет тяжелый. В связи с экономической ситуацией. Мы все-таки подвязываемся к нефти и курсу доллара. Поэтому мы надеемся, что мы увеличим бюджет к концу следующего года, и у нас появятся дополнительные средства», — прокомментировал расходы депутат от «Справедливой России» Рушан Мингазов.

«Бюджет сбалансирован, несмотря на все трудности, которые сегодня переживает экономика нашей страны, он социально направлен, защищен. Все статьи, которые направлены на улучшение благосостояния народа, будут выполнены, для этого средства заложены в бюджете», — отмечает Назип Хазипов от «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Четвертое заседание Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Четвертое заседание Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Бюджет, конечно, хорошо принят, но все равно там есть дыры. Нужно развивать все-таки социальную структуру: образование, жилье — очень много недоступного жилья, его не могут купить, не могут денег накопить. Это нужно было делать в первую очередь», — прокомментировал Мансур Гарифуллин от КПРФ.

До 1 ноября будут приниматься поправки в законопроект, затем его будут рассматривать во втором чтении, в которых могут быть учтены федеральные трансферты. Поэтому итоговые цифры могут измениться.

Зарина Акбирова