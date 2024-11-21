Количество занимающихся дрон-рейсингом увеличилось в 50 раз

В России в 2024 году около 50 тыс. человек занимаются дрон-рейсингом. Годом ранее показатель был равен 1 тыс. Об этом рассказал президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев во время чемпионата по управлению FPV-дронами в Сириусе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

«Мы подготовили в этом году большое количество спортсменов, занимающихся, так скажем. В прошлом году у нас всего в стране было около тысячи занимающихся. В этом году, благодаря нескольким программам с нашими партнерами, у нас это уже порядка 50 тыс. человек»,— сказал Илья Галаев во время пресс-конференции, которая прошла в рамках чемпионата по гонкам дронов в Сириусе.

Финал Кубка России проходит с 16 по 21 ноября с участием лучших пилотов страны. Всего в соревнованиях участвуют 52 спортсмена из 11 регионов РФ. Спортсмены демонстрируют свои умения в личном и командном зачетах в таких дисциплинах, как гонки на реальных FPV квадрокоптерах 75, 200 и 330 классов. Цифра в названии классов означает размер дрона по диагонали.

Андрей Куценко