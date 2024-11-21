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Татарстанца подозревают в распространении экстремистской атрибутики АУЕ

Жителя Чистопольского района Татарстана подозревают в распространении экстремистской атрибутики АУЕ (признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Татарстану.

По версии следствия, в 2024 году мужчина выложил на своей странице в одной из соцсетей изображение, которое содержит атрибутику экстремистского движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено в РФ).

Мужчину привлекли к административной ответственности. После этого житель Чистопольского района продолжил распространять атрибутику экстремистского движения.

Проводятся следственные действия. СУ СК Татарстана установит все обстоятельства произошедшего.

Диана Соловьёва

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