«Полотно взволновало многих сюрреалистов»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о картине Леонор Фини «Le Bout du monde», Фриды Кало — «Что дала мне вода», Рене Магритта — «Вероломство образов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Вероломство образов», Рене Магритт. Фото: University of Alabama «Что дала мне вода», Фрида Кало. Фото: Фрида Кало Следующая фотография 1 / 2 «Вероломство образов», Рене Магритт. Фото: University of Alabama «Что дала мне вода», Фрида Кало. Фото: Фрида Кало

Итак, завершаю презентацию рейтинга лучших произведений сюрреализма по версии сайта ARTnews. Я уже говорил, что среди составителей сильны феминистические настроения, поэтому в списке из 32-х лучших очень много женщин, зачастую малоизвестных.

Вот и на четвертой позиции Леонор Фини с картиной 1949 года «Le Bout du monde» — «Конец света». Пышноволосая блондинка, по грудь стоящая в болоте среди плавающих листьев, черепов и голов птицеподобных животных. Позади нее маячит огненный закат, погружая большую часть сцены в темноту. В болоте отражается жуткое подобие блондинки.

Третья также дама. Тут знаменитая Фрида Кало, картина «Что дала мне вода» 1938 года. Она себя, кстати, сюрреалистом не считала. Но судите сами. Изображены ноги Фриды в ванне, в которой плавают несколько причудливых видений: ракушка, из которой разбрызгивается вода, небоскреб, возвышающийся из извергающегося вулкана, гигантская птица, сидящая на вершине дерева, и женское платье.

Вторым стал Рене Магритт с легендарным изображением трубки и надписью «Это не трубка». Картина 1929 года называется «Вероломство образов». Хотя полотно не содержит сказочных образов, оно взволновало многих сюрреалистов, в том числе Андре Бретона, который отдал ей дань уважения в своих произведениях. Эта работа проложила путь для будущих движений, в первую очередь для концептуализма конца 60-х, чьи художники противопоставляли тексты и картины друг другу, чтобы исследовать природу самого искусства.

И апофеоз феминизма: на первом месте Доротея Таннинг, «День рождения», автопортрет авторессы с обнаженной грудью, 1942 год. Она стоит с тревожным выражением лица, босиком на фоне бесконечного множества открытых дверей, уходящих вдаль, в юбке из переплетенных виноградных лоз. Перед ней на полу сидит некое существо из легендарной Лемурии. Знаете, я бы в последнюю очередь вообще как-то отметил это удивительно надуманное произведение. Но, повторюсь, принципы феминизма крепки, а идеалы нерушимы.