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Студента из Уфы задержали за попытку сбыта наркотиков

Отдел полиции №5 по Уфе возбудил в отношении 20-летнего студента уголовное дело за попытку сбыта наркотиков группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе Управления МВД по городу. Его поместили в следственный изолятор.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Студент был задержан ночью, когда полицейские патрулировали Кольцевую улицу. При допросе он признал вину и рассказал, где делал тайники-закладки.

На улице и дома у задержанного полицейские нашли свертки из пластилина с гашишем общим весом около 2,4 г. Они направлены на экспертизу.

Венера Хисамова

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