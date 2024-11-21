На стипендии детям-сиротам в Уфе в этом учебном году направят 162 тысячи рублей

В Уфе девяти детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей в 2024–2025 учебном году будут выплачивать стипендии главы городской администрации. Соответствующее постановление подписал глава региона Ратмир Мавлиев.

Стипендии смогут получить сироты, которые обучаются в профессиональных образовательных организациях и вузах, следует из документа. В общей сложности студентам за девять учебных месяцев выплатят 162 тыс. руб. Трем студентам вузов назначена стипендия в размере 2,5 тыс. руб. в месяц, шести обучающимся колледжей — от 1,5 тыс. руб. до 2 тыс. руб. Выплачивать стипендию будет управление по опеке и попечительству администрации Уфы за счет средств, выделенных из городского бюджета.

Управление должно провести торжественную церемонию вручения дипломов о назначении стипендий главы. На мероприятие потратят 88 тыс. руб. средств, выделенных из городского бюджета: 16,5 тыс. руб. на печать дипломов и благодарственных писем, 13,8 тыс. руб. на рамки награждаемым, 40,8 тыс. руб. на цветы для них. Пресс-служба мэрии должна обеспечить освещение церемонии вручения дипломов в средствах массовой информации, отмечается в документе.

Майя Иванова