Завтра в Татарстане ожидаются сильный ветер и осадки

Завтра в Татарстане ожидается облачная погода с дождем и мокрым снегом, местами — сильный ветер до 18 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Республики Татарстан.

В четверг, 21 ноября, в республике будет облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, однако днем местами пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Ветер южный, 6-11 м/с, днем местами порывы достигнут 15-18 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +1...-3, днем поднимется до 0...+4.

Ветер со скоростью 18 м/с по 12-бальной шкале Бофорта соответствует 8 баллам, что называется «очень крепким ветром». Отмечается, что при таком ветре люди испытывают трудности с передвижением.

Анар Зейналов