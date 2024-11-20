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Коммерсантъ FM
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Махачкалинский порт ответил на претензию Росприроднадзора из-за свалки на Каспии

Порт Махачкалы ответил на заявление руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой о наличии свалки в водоохранной зоне Каспия. Глава ведомства опубликовала сообщение в своем Telegram-канале и предложила порту «оплатить вред добровольно», пообещав в противном случае обратиться в суд.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В сообщении госпожи Радионовой говорится, что факт загрязнения почвы подтверждается результатами проб, а общая площадь захламленного участка составила 5426 кв. м. «Отходы относятся к IV классу опасности,— написала она.— Экологический ущерб превысил 274 млн руб. — у организации есть возможность оплатить вред добровольно, в противном случае обратимся в суд».

В ответной публикации Махачкалинский морской торговый порт (ММТП) напомнил, что предписание об устранении нарушений природоохранного законодательства, в частности, о ликвидации свалки отходов, образовавшейся на территории морского порта было выдано в августе 2023 года по результатам выездной плановой проверки Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора.

«В том же 2023 году нарушение было устранено, предписание было выполнено,— говорится в ответе ММТП.— Соответствующая информация об устранении нарушений была доведена до Махачкалинской транспортной прокуратуры и Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора. Кроме того, выездная внеплановая проверка Росприроднадзора в 2024 году факт устранения указанных нарушений подтвердила и данный вопрос уже неактуален».

Юлия Рыбина, Махачкала

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