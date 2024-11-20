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В Чувашии 1,2 тыс. сирот обеспечат жильем за 3,7 млрд рублей

На обеспечение жильем детей-сирот в Чувашской Республике выделят 3,7 млрд руб. в 2025–2027 годах. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

В 2025 году новые квартиры планируется предоставить 372 детям-сиротам. По данным первого вице-премьера региона Михаила Ноздрякова, в 2023 году для 314 детей было выделено 667,2 млн руб., а в 2024 году сумма увеличится до 1,18 млрд руб., что позволит обеспечить жильем 414 сирот. В дальнейшем на программу в бюджете предусмотрено 3,7 млрд руб. для помощи еще 1210 детям.

Помимо этого, власти республики рассматривают возможность увеличения расходов на питание детей-сирот в интернатах. Сейчас для детей дошкольного возраста сумма составляет 201,6 руб. в день, для школьников — 271,1 руб. Решение по этому вопросу будет обсуждаться с Министерством образования региона.

Согласно проекту бюджета, в 2025 году на образование выделят 29,2 млрд руб., что составит почти треть всех расходов. Общий объем затрат на социальную сферу оценивается в 101,4 млрд руб. с учетом федеральных поступлений, что на 10,4% выше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что в республике финансирование жилья для сирот в 2025 году будет увеличено до 1,15 млрд руб.

Анар Зейналов

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