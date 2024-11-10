В Казани на первый этап строительства ГТС «Новая Портовая» выделят 333,3 млн руб

В Казани на первый этап создания гидротехнического сооружения (ГТС) «Новая Портовая» направят около 333,3 млн рублей. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

В рамках первого этапа строительства на объекте запланированы подготовительные, земляные, свайные и гидротехнические работы.

Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана. Денежные средства выделят из федерального бюджета и бюджета республики. Первый этап строительства должен завершиться до 30 июня 2025 года.

В мае 2024 года первый и второй этапы проекта строительства ГТС «Новая Портовая» получили положительное заключение госэкспертизы. Планировалось, что строительством займется компания «ПЦ Град». Проект ГТС подготовлен Институтом развития Казани.

Диана Соловьёва