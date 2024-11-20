Марий Эл планирует закупить троллейбусы «КамАЗ» и автобусы «НЕФАЗ»

Правительство Республики Марий Эл заключило соглашение с ПАО «КамАЗ» и «НЕФАЗ» о закупке современных троллейбусов и автобусов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Подписание соглашения состоялось на XVIII Международном форуме «Транспорт России» между Правительством Марий Эл, ПАО «КАМАЗ», ООО «Транспортный центр» и ГУП «Троллейбусный транспорт». В рамках соглашения планируется закупка электротранспорта и развитие инфраструктуры для его эксплуатации.

В пресс-службе отмечают, что в прошлом году по поручению главы республики было закуплено 90 новых автобусов, однако необходимо дальнейшее обновление подвижного состава. Глава Марий Эл Юрий Зайцев отметил, что новые закупки помогут улучшить качество пассажирских перевозок и расширить транспортное покрытие.

Ранее стало известно, что КамАЗ получил 331 рекламацию на партию пассажирских автобусов для Подмосковья. Согласно материалам дела, общая сумма договоров поставки 409 автобусов составила 5,4 млрд руб.

Подробности читайте в материале «Ъ Волга-Урал» «КамАЗ получил по рекламации».