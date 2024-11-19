«КамАЗ» получил 331 рекламацию на партию пассажирских автобусов для Подмосковья

Один из крупнейших московских перевозчиков АО «МосТрансАвто» подал «КамАЗу» 331 рекламацию на 409 автобусов. Информация об этом опубликована в решении Арбитражного суда Московской области.

2 февраля 2023 года «МосТрансАвто» и «КамАЗ» подписали два договора на поставку 409 автобусов. В прошлом году пресс-служба КамАЗа сообщала, что предприятие поставило 329 автобусов НефАЗ-5299-31-52 и 80 автобусов НефАЗ-5299-40-52 для работы на маршрутах Подмосковья и городских округов Московской области.

Московский перевозчик обнаружил в них дефекты и оформил 331 рекламационный акт, после чего автобусы были направлены на гарантийный ремонт.

Московский перевозчик считает, что «КамАЗ» затянул сроки выполнения гарантийных обязательств и подал в Арбитражный суд иск на сумму 19,2 млн руб., однако суд отказал в удовлетворении его требований.

Согласно материалам дела, общая сумма договоров поставки автобусов составила 5,4 млрд руб. Подробности читайте в материале «Ъ Волга-Урал» «КамАЗ получил по рекламации».

Влас Северин