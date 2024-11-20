Ставка перезвонила МТС

Выручка ПАО МТС (MOEX: MTSS) за третий квартал 2024 года выросла на 15,3% год к году и достигла 180,4 млрд руб., свидетельствуют данные отчетности. Рост в компании объясняют увеличением доходов от услуг связи (на 6,8% год к году), рекламного бизнеса — за счет роста трафика и активного продвижения продуктов в «цифре» (на 55,6%, до 5,4 млрд), а также розничного кредитного портфеля и процентных ставок по кредитам в сегменте «Финтех» (в том числе в МТС-банке; на 40,4%). Так, 7,1 млрд руб. МТС принесло телеком-направление, 9,5 млрд руб.— финансовые технологии, по 1 млрд руб. группа получила от ритейл-направления и медиахолдинга, уточняется в отчетности.

OIBDA компании в июле—сентябре выросла на 4,5%, до 61,5 млрд руб. «Устойчивая динамика поддерживается доходами от услуг связи и финтеха, сдерживающее влияние на рост оказали расходы на развитие перспективных направлений, экосистему и персонал, а также единовременные расходы»,— поясняет компания в отчетности.

Чистая прибыль МТС за период сократилась год к году на 88,8%, до 1 млрд руб. против 9 млрд руб. в июле—сентябре 2023 года. Так, 1 млрд руб. убытка компания связывает с продажей бывшей дочерней структуры в Армении, 5,7 млрд руб.— переоценкой финансовых инструментов, еще 12,1 млрд руб.— чистыми процентными расходами. В целом сокращение показателя в МТС объясняют увеличением процентных расходов на фоне роста ключевой ставки (25 октября Центробанк повысил ее до 21%), а также переоценкой финансовых инструментов и деривативов. «Ужесточение регуляторной и денежно-кредитной политики диктует необходимость коррекции стратегии и формата работы компании»,— отметил президент МТС Вячеслав Николаев.

В целом чистая прибыль компании продолжает сокращаться второй квартал подряд. Так, показатель в апреле—июне год к году сократился на 57,2%, до 7,2 млрд руб. Аналитики связывали такие финансовые результаты со значительным ростом процентных расходов по обслуживанию долга из-за изменения ключевой ставки ЦБ и с увеличением операционных расходов из-за отмены льгот на плату за использование LTE-частот (см. “Ъ” от 22 августа).

Юлия Юрасова