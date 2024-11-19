Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Мотовилихинского района избран секретарем местного отделения «Единой России»

Сегодня, 19 ноября, в отделении партии «Единая Россия» Мотовилихинского района Перми был избран новый секретарь. Как сообщает официальный telegram-канал краевого отделения «Единой России», им стал и.о. главы администрации Мотовилихинского района Андрей Чернятьев.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На протяжении пяти лет эту должность занимала замруководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Елена Савельева.

Основная часть карьеры господина Чернятьева была связана с работой в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Пермскому краю, где он возглавлял один из отделов. Службу в органах внутренних дел Андрей Чернятьев закончил в звании подполковника в центре по противодействию экстремизму краевого главка.

С 2021 года Андрей Чернятьев курировал вопросы безопасности и гражданской защиты в администрации Пермского округа. В июле этого года был назначен главой Мотовилихинского района Перми.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...