Глава Мотовилихинского района избран секретарем местного отделения «Единой России»

Сегодня, 19 ноября, в отделении партии «Единая Россия» Мотовилихинского района Перми был избран новый секретарь. Как сообщает официальный telegram-канал краевого отделения «Единой России», им стал и.о. главы администрации Мотовилихинского района Андрей Чернятьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На протяжении пяти лет эту должность занимала замруководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Елена Савельева.

Основная часть карьеры господина Чернятьева была связана с работой в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Пермскому краю, где он возглавлял один из отделов. Службу в органах внутренних дел Андрей Чернятьев закончил в звании подполковника в центре по противодействию экстремизму краевого главка.

С 2021 года Андрей Чернятьев курировал вопросы безопасности и гражданской защиты в администрации Пермского округа. В июле этого года был назначен главой Мотовилихинского района Перми.