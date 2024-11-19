Глава Мотовилихинского района избран секретарем местного отделения «Единой России»
Сегодня, 19 ноября, в отделении партии «Единая Россия» Мотовилихинского района Перми был избран новый секретарь. Как сообщает официальный telegram-канал краевого отделения «Единой России», им стал и.о. главы администрации Мотовилихинского района Андрей Чернятьев.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
На протяжении пяти лет эту должность занимала замруководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Елена Савельева.
Основная часть карьеры господина Чернятьева была связана с работой в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Пермскому краю, где он возглавлял один из отделов. Службу в органах внутренних дел Андрей Чернятьев закончил в звании подполковника в центре по противодействию экстремизму краевого главка.
С 2021 года Андрей Чернятьев курировал вопросы безопасности и гражданской защиты в администрации Пермского округа. В июле этого года был назначен главой Мотовилихинского района Перми.