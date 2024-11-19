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В Советском районе завершена реконструкция 1,2 км водопровода

В Советском районе Казани завершены работы по реконструкции участка водопровода протяжённостью 1,2 км. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

В рамках реконструкции был заменён участок водопровода, построенный в 1963 году, по улице Дорожная в поселке Нагорный. В ходе работ также смонтированы 29 технологических колодцев, а также заменена запорно-регулирующая арматура.

Были проведены работы по подключению абонентов к новому водопроводу. Восстановление асфальтобетонного покрытия в местах разрытий уже выполнено, а восстановление газонов планируется завершить весной 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Казани завершили замену участка водопровода на улице Архангельской, построенного в 1968 году.

Анар Зейналов

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