В Советском районе завершена реконструкция 1,2 км водопровода

В Советском районе Казани завершены работы по реконструкции участка водопровода протяжённостью 1,2 км. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

В рамках реконструкции был заменён участок водопровода, построенный в 1963 году, по улице Дорожная в поселке Нагорный. В ходе работ также смонтированы 29 технологических колодцев, а также заменена запорно-регулирующая арматура.

Были проведены работы по подключению абонентов к новому водопроводу. Восстановление асфальтобетонного покрытия в местах разрытий уже выполнено, а восстановление газонов планируется завершить весной 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Казани завершили замену участка водопровода на улице Архангельской, построенного в 1968 году.

Анар Зейналов