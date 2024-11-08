В Кировском районе Казани завершена реконструкция водопровода 1968 года
В Кировском районе Казани завершили замену участка водопровода на улице Архангельской, построенного в 1968 году. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».
В рамках реконструкции заменили участок водопровода длиной более 430 метров и установили две водопроводные камеры. Завершены работы по подключению к обновленному водопроводу более 20 частных домов, 24 административных зданий, одной школы и одной котельной.
Благоустройство территории вблизи места проведения работ планируется завершить к 30 ноября 2024 года.