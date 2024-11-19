Что новенького?

Новая коллекция Bonbons от Mercury

За почти десять лет мы хорошо изучили главные линейки украшений Mercury: ювелирную классику Classic, цветочные композиции Flower, колористические драгоценности Color. Сегодня к хорошо знакомым добавилась совсем новая линия Bonbons. Главным ингредиентом конфетных украшений стали яркие полудрагоценные камни: бархатные танзаниты, небесно-голубые аквамарины, солнечные цитрины, нежно-пудровые морганиты, травянистые перидоты, сочные рубеллиты. Для коктейльных колец, кулонов и пусет была выбрана огранка «кушон», которая зрительно увеличивает камень. Каждый цветной минерал помещен в рамку из круглых бриллиантов. Украшения Bonbons можно легко комбинировать между собой, создавая неповторимые сочетания цветов и вкусов.

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Украшения из жемчуга от MIUZ Diamonds

Даже несмотря на свое название, MIUZ Diamonds работает не только с бриллиантами и цветными камнями. У российской ювелирной компании есть целое направление украшений из жемчуга. Это одна из немногих драгоценных субстанций, идеально созданных самой природой и не требующих дополнительной обработки. Его натуральная форма и матовый блеск завораживают. Натуральный жемчуг нынче слишком редок и стоит очень дорого, поэтому ювелиры используют в своих творениях культивированные жемчужины, выращенные на специальных фермах в Китае, Японии, Австралии и на Филиппинах. Самым качественным культивированным жемчугом считается жемчуг Южных морей, таитянский и жемчуг акойя. Крупные отборные жемчужины Южных морей (бывают молочно-белыми, золотыми, розовыми) обладают перламутром высокой плотности с интенсивным свечением. Именно такие украшают изделия из «королевской» коллекции Royal Pearl. Пресноводный жемчуг, выращенный в реках и озерах, MIUZ Diamonds используют в своих базовых коллекциях Naomi и Via Perla.

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Часы Norqain в бутике Mercury

В последнее время в столичном ритейле нечасто встретишь новый часовой бренд Swiss Made. В мультибренде Mercury — приятное пополнение под логотипом Norqain. Это семейное независимое часовое предприятие появилось всего шесть лет назад. И за этот короткий срок сумело заявить о себе, с одной стороны, как о производителе исключительно качественной механики ручной сборки, а с другой — как о компании, которой не чужды ценности молодого поколения, как, например, забота об окружающей природе и интерес к суперсовременным материалам. Спортивные часы составляют основной ассортимент бренда. Среди них особого внимания заслуживает линейка Wild One, запущенная в 2022 году, как пример надежных «неубиваемых» моделей для активной повседневной жизни. Они изготовлены из запатентованного карбонового полимера Norteq (в шесть раз легче стали и в три с половиной раза легче титана), укомплектованы суперточными калибрами швейцарского производства и снабжены экологичными ремешками из переработанного пластика и яблочного жмыха.

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Коллекция «10» от Shiphra

Самый загадочный ювелирных бренд из существующих на российском рынке компания Shiphra запустила свою первую коммерческую коллекцию. Это украшения на каждый день из золота и лабораторно выращенных бриллиантов, которые объединены сквозным сюжетом. В основе дизайна колец, пусет, браслетов, колье с кулонами лежит цифра 10. У десятки много смыслов и толкований. Это основа двоичной системы счисления и шифр для кодировки любой информации. В христианстве это количество фундаментальных заповедей, а в китайской мифологии — счастливое число для новых начинаний. Ювелирный дом Shiphra создал свою трактовку единицы и нуля, создав остромодные украшения из трех оттенков золота и лабораторных бриллиантов. В коллекцию «10» входят длинные серьги и пусеты, чокеры и браслеты на тонкой цепочке, подвески и кольца, в дизайне которых можно разглядеть дерзкие черточки единиц и кружки нулей. А сами украшения легко и просто комбинировать между собой, создавая свою таинственную нумерологию из абстрактных палочек-единиц и кругов бесконечности.

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Нина Спиридонова