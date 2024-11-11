На форуме «Казаныш» ожидают более 7 тыс. участников из 20 стран

В Казани на международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш» ожидают более 7 тысяч участников из 20 стран. Мероприятие пройдет 5–7 декабря в новом здании театра им. Г. Камала. Об этом на деловом понедельнике рассказала главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.

В 2021 году в форуме «Казаныш» приняло участие около 1,5 тыс. человек и 60 спикеров.

В этом году на мероприятие приедет 300 спикеров. В архитектурно-строительном форуме примут участие 60 иностранных гостей. Участники приедут из Китая, Египта, Бразилии, Японии, Турции, Ирана, Белоруссии, Аргентины и т.д.

По программе «Казаныша» предусмотрено 116 мероприятий. Среди них первое заседание главных архитекторов городов стран БРИКС+ и круглый стол глав архитектурных вузов стран БРИКС.

Второй день форума будет посвящен развитию городов на воде и у воды, а третий — теме человекоцентричной среды. 7 декабря эксперты обсудят вопросы создания инклюзивной среды, арт-пространств. Также пройдет церемония награждения победителей конкурса на лучший градостроительный объект в Казани. В 2024 году на конкурс поступило более 180 заявок в 12 номинациях.

Диана Соловьёва