Главе СК РФ доложат о сироте из Чебоксар, которой 3 года не выдают жилье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о сироте из Чебоксар, которую 3 года не обеспечивают положенным жильем. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.

К Александру Бастрыкину в его приемную «ВКонтакте» обратилась жительница Чебоксар. В несовершеннолетнем возрасте она осталась без попечения родителей. Девушка сообщила, что с 2015 года она состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. В 2021 году в законную силу вступило судебное решение, но сироте так и не выдали положенного жилья. Девушке приходится арендовать квартиру за свой счет, что для нее финансово затруднительно.

В СУ СК России по Чувашии начали процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по республике Александру Полтинину доложить о результатах проверки.

Диана Соловьёва