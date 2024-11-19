В ГД внесен проект о праве на отпуск для родственников тяжелобольных бойцов СВО

В Госдуму внесен законопроект, направленный на улучшение трудовых прав работников, заботящихся о родственниках—участниках специальной военной операции (СВО). Документ разработан рабочей группой по вопросам СВО и представлен ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Рукавишникова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ирина Рукавишникова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Авторы законопроекта отмечают, что раненые военнослужащие нуждаются в длительном уходе, который часто обеспечивают их родственники. Однако долгосрочное восстановление бойцов ставит перед выбором между заботой о близких и сохранением рабочих мест. Первый заместитель председателя комитета Совета федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова подчеркнула, что действующие нормы трудового законодательства не предоставляют необходимых гарантий работникам в таких случаях.

Законопроект предлагает ввести новую категорию работников — родителей и супругов раненых бойцов, которым будет невозможно отказать в предоставлении неоплачиваемого отпуска. Продолжительность такого отпуска составит до 35 календарных дней ежегодно. Также предлагается включить в список лиц, имеющих право на неоплачиваемый отпуск до 14 календарных дней в году, родителей и супругов добровольцев, умерших вследствие ранения или заболевания, связанного с исполнением обязанностей по контракту.

Ирина Рукавишникова отметила, что предлагаемые изменения повысят уровень правовой защищенности членов семей участников СВО и будут способствовать более быстрому восстановлению раненых бойцов под присмотром близких родственников.

Накануне власти пересмотрели систему выплат для получивших ранения участников специальной военной операции. Указом президента от 14 ноября единовременная выплата бойцам, получившим инвалидность из-за ранения, увеличилась на 1 млн руб. и составит теперь 4 млн руб. Военнослужащим с тяжелыми ранениями теперь полагается единовременная выплата 3 млн руб., с легкими — 1 млн руб. В случае иных травм выплата составит 100 тыс. руб.

Подробнее читайте в материале «"Трехсотым" пересчитали выплаты».