ЛДПР предложила признать нелегальное пребывание в РФ отягчающим обстоятельством

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработали законопроект, предлагающий признавать нелегальное нахождение в России отягчающим обстоятельством при совершении правонарушения. По мнению депутатов, такая инициатива позволит при принятии решений о привлечении к административной ответственности устанавливать более высокую меру наказания. Документ направлен на отзыв в правительство России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Если мигрант решил нелегально жить в нашей стране, это уже говорит о его криминальных наклонностях. По данным МВД, таких "гостей" сейчас в России более 700 тыс.»,— написал господин Слуцкий в своем Telegram-канале. По его словам, в большинстве случаев люди сталкиваются с административными нарушениями со стороны мигрантов: это могут быть конфликты, агрессивное поведение или неуважительное отношение к окружающим.

Депутат считает, что за такие правонарушения нелегальные мигранты должны нести более суровое наказание, чем граждане России, поскольку они уже совершили преступление, незаконно проникнув в страну. «Нарушители-мигранты должны раз и навсегда понять, что их дебоши больше не обернутся небольшими штрафами»,— сообщил лидер партии ЛДПР.

В начале ноября президент Владимир Путин подписал ряд законов, которые вносят изменения в миграционную политику. Среди них — закон о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления лицом, незаконно находящимся в России. По информации Следственного комитета России, с начала текущего года число совершенных нелегальными мигрантами преступлений выросло в три раза, до 8 тыс. эпизодов.

Об изменениях в миграционной политике — в публикации «Ъ» «Из тени в свет перелетая».