В Татарстане завершили капремонт 711 многоквартирных домов

В Татарстане завершено 99,5% работ по программе капитального ремонта многоквартирных домов. Всего в текущем году отремонтировано 711 жилых зданий. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, передает пресс-служба раиса республики.

Работы продолжаются в 38 домах, включая 29 объектов, сданных за последние две недели.

Программы капитального ремонта жилых домов и социально-культурных объектов в Татарстане находятся на завершающем этапе.

В сфере здравоохранения завершены ремонты 25 поликлиник, а из 31 стационара работы продолжаются на 13 объектах. Выполнение программы составляет 94%. В последние недели завершен ремонт районных больниц в Тюлячах, Нурлате и Мензелинске.

В сфере культуры строительно-монтажные работы ведутся на 5 из 24 объектов. Программа ремонта детских школ искусств завершена сдачей последнего объекта в Мамадышском районе. Общий уровень выполнения составляет 98%.

В молодежной политике продолжаются работы на 2 из 28 объектов, включая ремонт подростковых клубов и детских оздоровительных лагерей. На прошедшей неделе завершены объекты в Кукморском и Менделеевском районах.

Ремонт объектов других ведомств также близится к завершению. Например, программа капремонта зданий лесничеств завершилась сдачей объекта в Сабинском районе.

Программы капитального ремонта муниципальных архивов и военкоматов выполнены на 95% и 99% соответственно. Завершение всех работ запланировано до конца года.

Анар Зейналов