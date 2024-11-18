В Туймазах выплата контрактникам увеличилась на 200 тысяч рублей

В Туймазах за подписание контракта с Минобороны России будут платить 300 тыс. руб., сообщает пресс-служба районной администрации. Предыдущий размер муниципальной выплаты составлял 100 тыс. руб.

Единовременное денежное довольствие военнослужащим было установлено администрацией Туймазинского района в августе. Выплата не распространяется на граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы и бойцов башкирского мотострелкового батальона имени Минигали Шаймуратова.

Ранее мэрия Уфы увеличила размер выплат до 400 тыс. руб. Министерство обороны предоставляет единовременное вознаграждение на сумму 400 тыс. руб. Кроме того, за подписание контракта в Башкирии предлагаются 505 тыс. руб., предусмотренные указом главы региона.

Ранее «Ъ-Уфа» сообщал о планах минфина Башкирии увеличить в два раза расходы на выплаты военным, отслужившим полгода в башкирских батальонах.

Идэль Гумеров