Экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина похоронят на Троекуровском кладбище

Похороны бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина пройдут на Троекуровском кладбище, сообщил ТАСС его концертный директор Александр Зыкин. Он подтвердил, что и прощание, и похороны состоятся завтра, 19 ноября, точное время пока неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Левкин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Владимир Левкин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Владимир Левкина умер вчера, 17 ноября, в возрасте 57 лет. По данным РЕН ТВ, у музыканта была тяжелая стадия лейкоза.

Свою карьеру в «На-На» музыкант начал в 1989 году, он проработал в группе до 1998 года. После ухода из коллектива господин Левкин записал сольный альбом и вместе с Вячеславом Качиным создал группу «Кеды», которая выпустила два альбома. В 2000–2003 годы пел в рок-группе Kedbl, но покинул ее из-за рака лимфатической системы, перенес две пересадки костного мозга. С июня 2014 года занимал пост гендиректора арт-фестиваля «Открытое море».