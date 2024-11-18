Россия в 1,7 раза нарастила ввоз яблок после майских холодов

Россия после гибели урожая из-за заморозков в мае увеличила объем импорта яблок в 1,7 раза, до 115 тыс. т против 68,5 тыс. в период с мая по ноябрь прошлого года. Сильнее всего объем поставок фрукта в страну нарастили Китай, Турция и ЮАР.

О росте импорта яблок пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные национальных статслужб и платформы ООН Comtrade. В публикации приведена информация из последних доступных отчетов.

В период с мая по сентябрь ввоз яблок из Китая вырос в 3,8 раза, до 14,6 тыс. т. Это рекордный с 2018 года уровень. Поставки турецких яблок с мая по сентябрь увеличились в 2,6 раза, до 22,5 тыс. т, из ЮАР за тот же период — в 2,3 раза, до 22,6 тыс. т. Более чем в два раза ввоз яблок также нарастили Аргентина и Бразилия — 1,8 тыс. и 177 т соответственно.

В число крупнейших поставщиков яблок также вошли Молдавия (16,1 тыс. т с мая по июнь), Сербия (12,6 тыс. т с мая по июль) и Казахстан (11,1 тыс. т с мая по сентябрь). Россия также сократила объем импорта фрукта из Узбекистана (–20%), Армении (–37%) и Азербайджана (–38%).

Заморозки в начале мая привели к серьезной потере урожая. Ассоциация производителей плодов, ягод и посадочного материала сообщала, что из-за холодов в Центральной России было повреждено до 70% цветущих яблонь. Глава Минсельхоза Оксана Лут говорила, что из-за заморозков в России погибли посевы на территории 830 тыс. га.

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