Захарова напомнила слова Путина о разрешении Киеву на удары дальнобойными ракетами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что президент РФ Владимир Путин ранее уже высказывался по поводу возможного согласия западных стран на нанесение Украиной ударов по российской территории дальнобойным оружием. В сентябре Владимир Путин заявлял, что подобные атаки будут означать участие стран НАТО в конфликте с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Президент на этот счет высказался»,— сказала РБК госпожа Захарова.

Накануне американская газета The New York Times (NYT), ссылаясь на неназванных представителей Белого дома, написала, что президент США Джо Байден разрешил украинским военным использовать ракеты ATACMS предельной дальностью действия около 300 км для нанесения ударов по территории России. По данным NYT, это связано с предположениями Вашингтона о возможном присутствии военных КНДР в Курской области.

Один из американских чиновников на условиях анонимности в интервью AFP подтвердил достоверность сообщений о решении Белого дома по поводу дальнобойного оружия, в то время как представители самой американской администрации, Госдепартамента и Пентагона отказались от комментариев.

Комментируя эти сообщения, предприниматель Илон Маск согласился с мнением, что «либералы любят войну», а сын избранного президента США Дональд Трамп-младший заявил, что представители американского ВПК хотят развязать третью мировую войну до прихода его отца к власти.

Позднее издание Le Figaro написало, что Франция и Великобритания вслед за США разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 ноября подчеркивал, что поставляемое странами Запада вооружение не изменит динамику спецоперации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Серьезное изменение в политике США».