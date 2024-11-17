Третий замгубернатора Белгородской области ушел в добровольческий отряд

Врио заместителя губернатора Белгородской области Андрей Антоненко вступил в добровольческий отряд «Барс-Белгород». Глава региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте» написал, что очень рад этому событию: «По-другому быть и не могло, он большой молодец». В начале октября в ряды добровольцев вступили заместители губернатора Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Антоненко

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Андрей Антоненко

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Господин Антоненко совмещает пост заместителя губернатора с должностью министра сельского хозяйства региона с сентября этого года. «Считаю, что это долг настоящего мужчины. И хочу тоже какую-то часть себя оставить и поучаствовать в защите нашей родной и любимой Белгородской области»,— объяснил свое вступление в ряды добровольцев чиновник. Он отметил, что его решение все поддержали. «Считаю, что это будет полезно для дальнейшей моей работы, особенно в приграничной зоне»,— добавил Андрей Антоненко.

Добровольческие отряды для помощи военнослужащим созданы в приграничных регионах России в рамках режима контртеррористической операции. С начала осени в них регулярно вступают местные чиновники. Губернатор Белгородской области не раз заявлял, что это не должно привести к кадровым проблемам. 14 ноября господин Гладков объявил, что главы Губкинского округа и Красногвардейского района Михаил Лобазнов и Галина Руденко, которые месяц назад вступили в «Барс-Белгород», возвращаются на места своей постоянной гражданской службы.

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Сергей Толмачев, Воронеж