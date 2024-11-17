Суд отправил под домашний арест школьника, ударившего девочку в Нижних Сергах

В Нижних Сергах (Свердловская область) суд отправил под домашний арест до 15 января 14-летнего подростка, который ударил девочку ногой в школе. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, школьник обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). По данной части статьи уголовная ответственность наступает с 14 лет. По данным следствия, в коридоре на третьем этаже школы подросток умышленно ударил ногой 14-летнюю девочку в область туловища.

Кроме того, следователи продолжают расследование уголовного дела по ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц школы. Оба дела направлены в отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР.

Виталий Красиков