Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 17:02

Суд отправил под домашний арест школьника, ударившего девочку в Нижних Сергах

В Нижних Сергах (Свердловская область) суд отправил под домашний арест до 15 января 14-летнего подростка, который ударил девочку ногой в школе. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, школьник обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). По данной части статьи уголовная ответственность наступает с 14 лет. По данным следствия, в коридоре на третьем этаже школы подросток умышленно ударил ногой 14-летнюю девочку в область туловища.

Кроме того, следователи продолжают расследование уголовного дела по ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц школы. Оба дела направлены в отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР.

Виталий Красиков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...