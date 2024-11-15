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СКР возбудил дело в отношении школьника, ударившего девочку в Нижних Сергах

Следственный комитет России (СКР) по Свердловской области возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) в отношении 14-летнего подростка, который ударил девочку ногой в школе в Нижних Сергах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным СКР, в коридоре третьего этажа подросток умышленно ударил ногой 14-летнюю девочку в область туловища. «Умышленно, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, общепризнанные нормы и правила поведения, с применением насилия, демонстрируя пренебрежительное отношение к обществу и 14-летней девочке, подпрыгнув, с силой нанес удар»,— рассказали в ведомстве.

Следователи продолжают расследование уголовного дела по ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц школы. «Оба уголовных дела (о хулиганстве и халатности) переданы для дальнейшего расследования в третий отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР»,— добавили в ведомстве.

Помимо этого, областная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). В пресс-службе ведомства отметили, что именно по данной части статьи уголовная ответственность наступает с 14 лет.

Ранее портал Ura.ru со ссылкой на источник сообщал, что группа родителей пришла к директору школы с требованием исключить подростка из учебного заведения. В дело вмешалась полиция. «Директор в кабинет к себе не пускала, так родители чуть дверь не сломали. Было ощущение, что реально готовы учинить расправу»,— сказал источник.

Виталий Красиков

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