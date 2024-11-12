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В Нижних Сергах школьник с разбега ударил ногой девочку, СКР начал проверку

СКР Свердловской области организовал проверку сообщения о подростке, который с разбега ударил ногой девочку в школе в Нижних Сергах, сообщили в региональном ведомстве.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Следователи установят очевидцев и опросят их, сотрудников и руководство школы, пострадавшую ученицу и ее родственников, истребуют характеристику в отношении участников инцидента. Будет установлена степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей, выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшему, по результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее видео с записью инцидента опубликовал портал Е1, на нем видно, как школьник в черной футболке разбегается и пинает сидящую у окна девочку: удар пришелся на руку, было задето лицо.

В октябре в Екатеринбурге Следственный комитет проводил проверку из-за драки учащихся, конфликт случился на почве личной неприязни. Пострадавший школьник был доставлен в больницу с травмой.

Ирина Пичурина

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