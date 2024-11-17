Казань и Йошкар-Ола подтвердили готовность к отопительному сезону

Казань и Йошкар-ола подтвердили свою готовность к отопительному периоду 2024–2025 годов. Об этом сообщили на сайте Приволжского управления Ростехнадзора.

Столицы Татарстана и Марий Эл получили паспорта готовности к отопительному сезону.

В Казани за подачу тепла отвечают 3 теплоэлектроцентрали и 43 теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Сообщается, что около 880 объектов социальной сферы и почти 6 тыс. жилых домов подготовили в срок к пуску тепла.

В Йошкар-Оле отопление обеспечивают 4 предприятия. На их обслуживании находятся 2 тепловых электростанции, 21 котельная, 283 км тепловых сетей и 28 центральных тепловых пунктов.

Ранее сообщалось, что для 12 домов в Нижнекамске отопительный сезон начался на 12 дней позже из-за высокого износа тепловых сетей. 18 октября тепло подали во все дома Нижнекамска. Поставщиком в городе является «Татэнерго». Планировалось, что организация до 1 ноября получит паспорт готовности к отопительному сезону. По данным Татар-информ, 16 ноября Нижнекамск пока не подтвердил готовность к обеспечению теплоснабжения.

В Чувашии завели уголовное дело в отношении чиновников из администрации Канаша, которые допустили отсутствие теплоснабжения в жилом многоквартирном доме на ул. Красноармейская. Тепло в здание планируют подать до 30 ноября. 25 октября стало известно, что Канаш получил паспорт готовности к отопительному сезону.

Диана Соловьёва