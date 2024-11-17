На тюменской трассе в ДТП с тремя машинами пострадали шесть человек

На трассе Тюмень — Боровский — Богандинский столкнулись Opel, Lada и Mazda. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе годовалый ребенок, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГИБДД Тюменской области Фото: Пресс-служба ГИБДД Тюменской области

По данным госавтоинспекции, водитель Opel не выдержал безопасную дистанцию и въехал в автомобиль Lada. В результате были ранены водитель и пассажир машины Lada. Затем Mazda столкнулась со стоящим после аварии автомобилем Opel, отчего машину отбросило на ограждение. В ДТП пострадали водитель и пассажир Opel, двое пассажиров Mazda: 23-летняя девушка и годовалый мальчик.

Всего за сутки в Тюменской области произошло 14 ДТП. В них 26 человек ранены, один человек погиб.

Напомним, ранее на 30 км трассы Екатеринбург — Тюмень столкнулись грузовые автомобили Mitsubishi и «Камаз». В результате ДТП 53-летнего водителя Mitsubishi с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Виталий Красиков