ФК «Урал» победил красноярский «Енисей» в 19 туре ФНЛ

Футбольный клуб «Урал» обыграл красноярский «Енисей» в 19 туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 4:3 (2:2). За матчем на трибунах наблюдали более 4,5 тыс. зрителей. Для уральской команды это вторая победа подряд под руководством экс-игрока сборной России по футболу Олега Шатова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Урал» Фото: ФК «Урал»

В начале игры счет открыл полузащитник гостей Андрей Мазурин. На 11 минуте забил игрок «Урала» Мингиян Бевеев, пробив в подкате после навеса с фланга. Через десять минут полузащитник хозяев Даниэль Мишкич ударом из-за штрафной вывел «Урал» вперед. В конце первого тайма игрок «Енисея» Александр Ломакин сравнял счет.

На 61 минуте судья назначил пенальти в ворота «Урала» — вратарь Алексей Мамин ногой отбил удар Андрея Мазурина. На 70 минуте дубль сделал полузащитник «Енисея» Александр Ломакин. Через две минуты Мартин Секулич сравнял счет с передачи Мингияна Бевеева, а на 75 минуте сделал дубль после паса Юрия Железнова.

По итогам матча «Урал» поднялся на третье место ФНЛ, набрав 33 очка. «Енисей» с 23 очками остался на 11 месте.

Напомним, в прошлом туре «Урал» победил ярославский «Шинник». Игра проходила в Ярославле и закончилась со счетом 0:2.

Следующий тур ФНЛ «Урал» проведет в гостях: 23 ноября сыграет с «Аланией» во Владикавказе.

Виталий Красиков